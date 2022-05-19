Гайдай: росіяни намагаються відрізати Луганську область від інших регіонів

Росіяни намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ-Бахмут", про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він додав, що вчора евакуації не було, бо мали проблеми з броньованою автівкою. У попередньому рейсі авто потрапило під обстріл і було пошкоджено колеса. Наразі все відремонтували.