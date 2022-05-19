Радник мера: у Маріуполі продовжують вивозити тіла з-під завалів драмтеатру

У Маріуполі окупанти продовжують розбирати завали знищеного Драматичного театру і вивозити вилучені з-під руїн тіла вантажівками.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму" , - написав він.

Він зазначив, що територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим.

"Операція з приховування наслідків військових злочинів триває" , - додав Андрющенко.

Нагадаємо, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів.