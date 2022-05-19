Печерський суд дозволив заарештувати Януковича за незаконний виїзд

Печерський суд дозволив заарештувати Януковича за незаконний виїзд

Печерський райсуд Києва дозволив заарештувати колишнього президента-втікача України Віктора Януковича у справі про незаконний перетин держкордону.﻿ Про це повідомила прес-служба﻿ Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Янукович за допомогою трьох вертольотів збройних сил РФ незаконно перетнув і переправив не менше 20 осіб через державний кордон України у лютому 2014 року на Донеччині.

Він діяв разом зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації.

Досудове розслідування продовжується та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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