Печерський суд дозволив заарештувати Януковича за незаконний виїзд

Печерський райсуд Києва дозволив заарештувати колишнього президента-втікача України Віктора Януковича у справі про незаконний перетин держкордону.﻿ Про це повідомила прес-служба﻿ Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Янукович за допомогою трьох вертольотів збройних сил РФ незаконно перетнув і переправив не менше 20 осіб через державний кордон України у лютому 2014 року на Донеччині.

Він діяв разом зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації.

Досудове розслідування продовжується та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.