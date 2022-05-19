Андрющенко: тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя вивозять у бік Старого Криму
В Маріуполі російські окупанти розбирають завали Драматичного театру, тіла загиблих вивозять вантажівками. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.
"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму", — написав він.
За його словами, територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим.
"Операція з приховування наслідків воєнних злочинів триває", — написав він.
Як повідомлялося, авіація окупантів розбомбила драмтеатр у Маріуполі 16 березня. Тоді в укритті було близько 1300 людей.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що у театрі загинуло близько 300 людей.
В розслідуванні інформагентства Associated Press повідомлялося, що внаслідок удару Росії по драмтеатру в Маріуполі загинуло 600 людей.
Окупанти заявили, що у драмтеатрі Маріуполя загинули нібито 12 людей.