Андрющенко: тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя вивозять у бік Старого Криму

В Маріуполі російські окупанти розбирають завали Драматичного театру, тіла загиблих вивозять вантажівками. ﻿Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму" , — написав він.

За його словами, територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим.

"Операція з приховування наслідків воєнних злочинів триває" , — написав він.

Як повідомлялося, авіація окупантів розбомбила драмтеатр у Маріуполі 16 березня. Тоді в укритті було близько 1300 людей.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що у театрі загинуло близько 300 людей.

В розслідуванні інформагентства Associated Press повідомлялося, що внаслідок удару Росії по драмтеатру в Маріуполі загинуло 600 людей.

Окупанти заявили, що у драмтеатрі Маріуполя загинули нібито 12 людей.