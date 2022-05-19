Кулеба: Єгипет не взяв крадене українське зерно з російського судна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за відмову від російського корабля зі вкраденим в Україні зерном, повідомляє Економічна правда.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля зі вкраденим в Україні зерном".

Він також додав, що Україна та Єгипет домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.

"Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із забезпечення продовольчої безпеки" , - підсумував Кулеба.

Передісторія:

4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових із чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів у регіонах.