Данілов скептично ставиться до зміни політики РФ у разі смерті Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в інтерв'ю НВ прокоментував можливість зміни політики РФ у разі смерті російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

"Таких як Путін, на превеликий жаль, там до біса. Даремно люди вважають, що якщо Путін піде, а прийде інший хтось, він не стане новим Путіним — там іншого керівника не може бути" , — заявив Данілов.

За його словами, це була велика помилка Заходу в 90-ті роки робити ставку на Росію як на країну, яка має бути демократичною і відповідати за долю пострадянських країн на шляху до демократії.

"Демократії у сьогоднішній Росії бути не може, там може бути лише Путін. На сьогоднішній день ті 130 етносів, які там є, їх неможливо утримувати без диктатури та тоталітарного режиму. Якщо буде демократія, то Росія розсипеться як паперовий будинок. Біда в тому, що наслідки цієї помилки світу ми сьогодні маємо на собі нести, відчути повною мірою" , - наголосив Данілов.

Західні ЗМІ все частіше приділяють увагу здоров'ю Володимира Путіна. Про ймовірні невиліковні хвороби пишуть The Sun, Daily Mail, New York Post і New Lines Magazine. У своїх публікаціях західні видання приписують російському диктатору цілу низку онкологічних захворювань, серед яких рак щитовидної залози, кишечника та крові, а також підозрюють наявність хвороби Паркінсона і навіть психічних розладів.