В РФ назвали умови розблокування портів України

Росія готова розблокувати українські порти в обмін на скасування санкцій, заявили в МЗС країни, повідомляє Корреспондент.

"МЗС у відповідь на заклик ООН відкрити доступ до морських портів в Україні заявило, що для цього потрібно розглянути, зокрема, можливість зняття санкцій із Росії" , - йдеться у повідомленні.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти низку санкцій із Росії, щоб Кремль розблокував експорт зерна з України.

Зазначимо, через заблоковані морські порти Україна щодня втрачає 170 мільйонів доларів, а всередині країни перебуває 90 мільйонів тонн агропродукції.