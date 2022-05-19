Посол Мельник припускає поновлення нормандського формату
Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав ФРН та Францію стати посередниками в оновленій версії нормандського формату. З такою пропозицією він виступив на інтерв'ю RND, повідомляє Дзеркало тижня.
"Нормандський формат ніхто не скасовував, але Путін все одно розпочав цю війну. Ми виходимо з того, що Німеччина та Франція здатні й надалі грати роль посередника", - сказав Мельник.
Він наголосив, що ці країни користуються довірою і України, і Росії. Про останній, зокрема, свідчать постійні телефонні розмови диктатора Путіна з президентом Еммануелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом.
"Це означає, що є певний рівень довіри. Було б неправильно, якби ви не скористалися цією можливістю", - пояснив він.
Посол зазначає, що це може спричинити припинення цієї "варварської війни".