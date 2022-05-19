Посол Мельник припускає поновлення нормандського формату

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав ФРН та Францію стати посередниками в оновленій версії нормандського формату. З такою пропозицією він виступив на інтерв'ю RND, повідомляє Дзеркало тижня.

"Нормандський формат ніхто не скасовував, але Путін все одно розпочав цю війну. Ми виходимо з того, що Німеччина та Франція здатні й надалі грати роль посередника" , - сказав Мельник.

Він наголосив, що ці країни користуються довірою і України, і Росії. Про останній, зокрема, свідчать постійні телефонні розмови диктатора Путіна з президентом Еммануелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом.

"Це означає, що є певний рівень довіри. Було б неправильно, якби ви не скористалися цією можливістю" , - пояснив він.

Посол зазначає, що це може спричинити припинення цієї "варварської війни".