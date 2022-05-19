Bloomberg: Китай хоче закупити у РФ нафту для стратегічних запасів

Уряди Китаю та Росії ведуть переговори щодо закупівлі Пекіном дешевої російської нафти для стратегічних запасів.﻿ Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Новое время.

За словами співрозмовника видання, переговори ведуться на урядовому рівні за незначної прямої участі нафтових компаній.

Як зазначає агентство, хоча загалом ціни на нафту у світі зросли після вторгнення Росії в Україну, ціна власне російської нафти впала, оскільки покупці відмовляються від неї з бажання уникнути репутаційних витрат.

Ситуація, що склалася, дає Китаю можливість дешево поповнити свої величезні стратегічні резерви, які зазвичай використовуються під час надзвичайних ситуацій або раптових збоїв.

За словами співрозмовника видання, деталі за обсягами чи умовами потенційної угоди поки що не визначені. Також немає жодних гарантій, що угода буде укладена.

Також наголошується, що нафтопереробні заводи в Китаї таємно купували російську нафту з моменту вторгнення, незважаючи на те, що споживання палива в КНР впало на тлі нового спалаху covid-19.

За деякими оцінками, Китай має можливість зберігати понад 1 млрд барелів сукупних комерційних і стратегічних запасів нафти.