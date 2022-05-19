Шольц вважає, що для України немає "короткого шляху" до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна є частиною європейської сім'ї, але для неї «немає короткого шляху до ЄС», повідомляє Новое время.

За матеріалами DW, виступаючи в Бундестазі 19 травня, Шольц сказав, що питання приєднання до ЄС — «не питання кількох місяців чи років». На його думку, виняток для України буде несправедливим стосовно країн Західних Балкан, які теж хочуть вступити до ЄС. Також Шольц закликав створити фонд солідарності для відновлення України після війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter зазначив, що деякі європейські столиці останніми роками практикували «стратегічну політику двозначності» щодо європейської перспективи України:

«…Це має припинитися. Це тільки підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців».