Politico: США утримуються від постачання Києву ракетних систем великої дальності

Попри прохання української влади, США не забезпечують Україну реактивними системами залпового вогню великої дальності, бо бояться ескалації. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

Троє людей, які знайомі з цим питанням, заявили виданню, що українці стурбовані тим, що Білий дім стримується від поставок через побоювання, що ця зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії, тим самим розширюючи і затягуючи конфлікт.

"У Рамштайні була динаміка з цього питання, але, схоже, вона вщухла" , — сказав один із співробітників Конгресу, знайомий з ходом обговорень.

За словами цього співробітника, «у Києві чітко наростає розчарування» з приводу цих нових застережень щодо військової допомоги.

Співробітник адміністрації Байдена, який попросив зберегти анонімність, сказав, що дві країни продовжують активно обговорювати цю зброю. Однак, навіть з урахуванням військової допомоги у розмірі $3,8 млрд, яку США направили Україні після вторгнення Росії, не все, що Київ просить, може бути відправлено швидко.