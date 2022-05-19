RuTube не відновився в повному обсязі після атаки

Російський відеохостинг Rutube через 10 днів після масштабної кібератаки так і не зміг відновити свою роботу у повному обсязі. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на заяву пресслужби хостингу, повідомляє Дзеркало тижня.

Там наголосили, що точна дата повного відновлення відеосервісу невідома. Про масштабну атаку на російський хостинг стало відомо 9 травня.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що хакерам вдалося повністю видалити код сайту, через що він уже не зможе поновити роботу. У самому Rutube цю інформацію заперечували і стверджували, що незабаром зможуть відновити доступ до ресурсу. 12 травня сервіс почав працювати, але зі збоями.

Українські хакери заявили, що вважають злом Rutube найбільшою перемогою з початку кібервійни з Росією. За їхніми словами, вони видалили як контент, так і всю внутрішню та зовнішню інфраструктуру відеохостингу.

При цьому, зламали ресурс два українські кіберфахівці всього за пару днів.