В ОП відповіли на умови РФ для розблокування українських портів

В Офісі президента відкинули умови кремлівського режиму для зняття блокади з українських портів.﻿ Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

Раніше у МЗС РФ заявили, що українські порти буде розблоковано, якщо з Росії знімуть західні санкції.

"РФ вимагає зняття санкцій за розблокування портів, шантажуючи світ продовольчою кризою. Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій — треба затягувати зашморг" , — відповів Подоляк на спробу Кремля позбутися безпрецедентного санкційного тиску, який знищує економіку РФ.

У свою чергу глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити роботу українських портів у Чорному морі, оскільки їхнє блокування загрожує глобальною катастрофою та загибеллю від голоду мільйонів людей.