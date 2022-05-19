В ОП відповіли на умови РФ для розблокування українських портів
В Офісі президента відкинули умови кремлівського режиму для зняття блокади з українських портів. Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.
Раніше у МЗС РФ заявили, що українські порти буде розблоковано, якщо з Росії знімуть західні санкції.
"РФ вимагає зняття санкцій за розблокування портів, шантажуючи світ продовольчою кризою. Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій — треба затягувати зашморг", — відповів Подоляк на спробу Кремля позбутися безпрецедентного санкційного тиску, який знищує економіку РФ.
У свою чергу глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити роботу українських портів у Чорному морі, оскільки їхнє блокування загрожує глобальною катастрофою та загибеллю від голоду мільйонів людей.