Уряд Італії запропонував план припинення війни в Україні

Уряд Італії підготував план припинення війни Росії проти України. Про це пише La Repubblica з посиланням на документ.﻿, повідомляє Новое время.

За даними ЗМІ, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо передав документ із планом генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та країнам G7.

Італія також пропонує створити міжнародну групу, яка стежитиме за дотриманням плану (повний список країн не визначений, але серед них — Італія, Франція, Німеччина, Туреччина, США, Китай, Канада, Великобританія, Польща та Ізраїль), і залучити до цього процесу Євросоюз, ООН та інші міжнародні організації.

Італія пропонує чотири етапи припинення війни:

припинення вогню в Україні та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН;

переговори про статус України, які передбачають вступ країни до ЄС, але не приєднання до НАТО;

двостороння угода між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу: на пропозицію влади Італії, «спірні території» матимуть повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку, але при цьому суверенітет над регіонами належатиме Києву;

укладання багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі, яка охоплюватиме питання роззброєння та контролю над озброєннями, запобігання конфліктам та заходам зміцнення довіри.

За планом за цим має бути виведення російських військ з території України.

Прессекретар російського диктатора Дмитрій Пєсков заявив, що Кремль наразі не знає деталей цього плану, повідомляє пропагандистський ресурс РИА Новости. За словами спікера, російська сторона «вітає участь усіх, хто може сприяти врегулюванню, ніхто не відкидає такі щирі зусилля».

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні не потрібно пропонувати припинення вогню, бо це неможливо без тотального виведення російських військ. Він наголосив, що країна-агресор не готова повністю залишити українські землі.