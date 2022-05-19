Генштаб: евакуація бійців із "Азовсталі" триває

Заходи з евакуації українських військових з території заводу Азовсталь у Маріуполі продовжуються. Про це заявив заступник голови Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Корреспондент.

"На маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Наразі тривають заходи щодо евакуації наших героїв , - сказав він під час брифінгу﻿.

Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконане, і вивезені на територію РФ військові знаходяться поза небезпекою.