У Запоріжжі скоротили комендантську годину

З п'ятниці, 20 травня, у Запоріжжі буде скорочено комендантську годину. Про це оголосили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що ще сьогодні, 19 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 5:00, а вже з п'ятниці - з 22:00 до 5:00.

"З ініціативи обласної військової адміністрації за погодженням з військовим командуванням у Запоріжжі з 20 травня зрушується час початку комендантської години! Із завтрашнього дня комендантська година починатиметься о 22:00 та триватиме до 5:00 ранку" , - йдеться у повідомленні ОВА.

Наголошується, що ОВА доручила Запорізькій міській раді вирішити питання роботи вуличного освітлення до початку комендантської години, а також продовження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування.