Генштаб: ЗСУ за два тижні звільнили 23 населені пункти Харківщини

За останні два тижні українські військові звільнили 23 населених пункти в Харківській області.﻿ Про це заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Новое время.

"На Харківському напрямку діями наших військ починаючи з 5 травня вже звільнено 23 населених пункти" , — зазначив він на брифінгу﻿.

Громов додав, що російські окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ та вихід української армії до держкордону.

11 травня Сили оборони України звільнили селище Питомник у Харківській області. За день до цього були звільнені населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак, а 6 травня від російських окупантів звільнили населені пункти Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога.

15 травня 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону з РФ у Харківській області.

Американський Інститут з вивчення війни заявив, що російські окупанти, ймовірно, вирішили повністю залишити свої позиції навколо Харкова через контрнаступ ЗСУ та обмежені можливості для підкріплення.