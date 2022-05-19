Парламент Естонії закликав колег з ЄС підтримати статус кандидата для України

Спікер парламенту Естонії Юрі Ратас надіслав листа своїм колегам з національних парламентів Європейського Союзу, в якому закликав їх підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на членство у ЄС.﻿ Про це заявила пресслужба естонського парламенту, повідомляє Європейська правда.

Ратас зазначив, що з 24 лютого Україна самовіддано бореться за цінності Європейського Союзу на передовій та продемонструвала максимальну рішучість та мужність в опорі російській агресії.

Водночас, країна подала заявку на вступ до ЄС, яку Європейська комісія оцінює та повинна надати свої висновки у червні.

"Я сподіваюся, що позитивний висновок Комісії закладе міцну основу для політичної підтримки країнами ЄС визнання України державою-кандидатом на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз" , - зазначив Ратас.

Він вважає, що підтримка ЄС має вирішальне значення для України, мотивуючи її продовжувати необхідні реформи і вселяючи надію в український народ триматися.

У листі він наголосив, що понад 90 відсотків жителів України підтримують вступ до ЄС. Ратас заявив, що Україна висловила готовність виконати всі умови для вступу до ЄС, і надання статусу країни-кандидата є першим важливим кроком у досягненні цієї мети.

Ратас наголосив, що у підтримці України не можна ігнорувати громадян ЄС і треба враховувати їхню думку. Він звернув увагу на те, що суспільства всієї Європи висловили тверду та беззастережну підтримку Україні та її амбіціям щодо Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на членство у ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати сприймаються образливо.