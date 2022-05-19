Прокуратура запросила довічне для військового РФ Шишимаріна

У Солом'янському райсуді Києва сторона звинувачення попросила для російського військового Вадима Шишимаріна, якого обвинувачують у розстрілі громадянського жителя Сумщини, покарання у вигляді довічного позбавлення волі, повідомляє Укрінформ.

«Прошу суд визнати Шишимаріна винни м у скоєнні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі» , – сказав прокурор.

Крім того, представник обвинувачення попросив залишити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, обраний раніше для цього російського військового.

Також прокуратура просить суд стягнути з обвинуваченого процесуальні витрати, а саме вартість проведених у кримінальному провадженні судових експертиз у сумі 24 тисячі 917 гривень 64 копійки.

Зі свого боку, захисник Шишимаріна попросив відкласти судовий розгляд, тому що, за його словами, він не готовий у четвер виступати. За словами адвоката, він буде готовий у п'ятницю до судового засідання. Обвинувачений підтримав захисника.