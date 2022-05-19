McDonald's назвав покупця своєї російської мережі

Корпорація McDonald’s оголосила про угоду про продаж активів у Росії. Покупцем став франчайзі мережі - російський бізнесмену Олександр Говор, повідомляє Новое время.

Зазначається що він також має активи в нафтовій сфері. Покупець отримає весь портфель ресторанів McDonald’s, але керуватиме ними під новим брендом. Вартість угоди не розголошується.

З 2015 року Говор працює як франчайзі McDonald’s і керує 25 ресторанами в Сибіру.

Очікується, що закриття угоди відбудеться найближчим часом після отримання усіх дозволів регуляторних органів. Договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом як мінімум два роки.