McDonald's назвав покупця своєї російської мережі
Корпорація McDonald’s оголосила про угоду про продаж активів у Росії. Покупцем став франчайзі мережі - російський бізнесмену Олександр Говор, повідомляє Новое время.
Зазначається що він також має активи в нафтовій сфері. Покупець отримає весь портфель ресторанів McDonald’s, але керуватиме ними під новим брендом. Вартість угоди не розголошується.
З 2015 року Говор працює як франчайзі McDonald’s і керує 25 ресторанами в Сибіру.
Очікується, що закриття угоди відбудеться найближчим часом після отримання усіх дозволів регуляторних органів. Договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом як мінімум два роки.
"Покупець також погодився до завершення угоди фінансувати зарплати працівників підприємств, які працюють у 45 регіонах РФ, а також профінансувати наявні зобов’язання перед постачальниками, орендодавцями та комунальними послугами", — додали в McDonald’s.