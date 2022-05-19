Денисова: Росія прискорила видачу паспортів мешканцям ОРДЛО

Росія здійснює незаконну паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою.﻿ Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Новое время.

За її словами, відтепер подати заяву на отримання громадянства РФ мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдодержавних формувань.

"Обов’язковими умовами є наявність паспорта громадянина України (паперового чи ID), а також реєстрації проживання на тимчасово окупованій території.За відсутності реєстрації „заявнику“ необхідно надати так звану адресну довідку, яка підтверджує постійне проживання на тимчасово окупованій території" , — повідомляє Денісова у Telegram﻿.

Також окупанти спрощують процес подачі заяви на отримання громадянства РФ для депортованих на територію Росії громадян України.Денісова підкреслила, що всі українці, які примусово отримали російські паспорти залишаються громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала РФ. А своїми діями агресор продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

У зв’язку з цим омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.