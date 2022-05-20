Тренд на електрокари: водії активно змінюють авто

Ціни на пальне в Україні стрімко зростають, а дефіцит, схоже, ще не скоро зникне, тож деякі водії вирішують змінити вид транспорту, повідомляє Сьогодні.

Журналісти поспілкувалися з CEO компанії Car Import Ігорем Добрянським та розпитали про тенденції на ринку.

Розмитнення авто зі США

Компанія доставляє автомобілі в Україну з США "під ключ". Консультують при виборі, допомагають викупити на аукціоні, розмитнити й передати клієнтові. За словами Ігоря Добрянського, останніми роками українці щороку купують 50-60 тис. авто зі Сполучених Штатів.

Ціни на американські автомобілі разом із розмитненням стартують від 4500 доларів, у залежності від року випуску, марки, моделі та пробігу. Ще 500 доларів доведеться заплатити за послугу зі замовлення авто.

"У зв’язку з "нульовим" розмитненням під час воєнного стану, попит на послугу зріс, але є складнощі з доставкою. Раніше ми доставляли в порт Одеси, а звідти – клієнтам по всій Україні. Зараз доставляємо у європейські порти та веземо в Україну" , – пояснив керівник Car Import.

Попит на електромобілі

Паливна криза, ціни на пальне та величезні черги на АЗС, спонукали українців частіше купувати електрокари. В середньому, замовлення на електромобілі зі США зросли на 30%.

Ігор Добрянський додав, що людей цікавлять авто зі США через маленькі пробіги та гарні комплектації, у порівнянні з європейськими. У Європі 5- або 6-річний автомобіль має пробіг понад пів мільйона кілометрів, тож моторесурс в таких авто майже вичерпаний.

"Тому Америка завжди буде в пріоритеті для клієнтів, які бажають купити гарне і надійне авто за помірні кошти" , – резюмував директор компанії.

Дефіцит електрокарів

Експерти авторинку наголошують, що війна та нестача пального в Україні можуть створити ще один дефіцит. Продажі електромобілів різко зросли, салони реалізують авто, що не потребують бензину, за тиждень.

До нестачі електрокарів може призвести не лише ситуація з бензином. Морські порти заблоковані від початку повномасштабного вторгнення РФ, а саме через них здебільшого заводили електроавто в країну. На складах запасів майже не залишилось, а використовувати альтернативні шляхи – дорого.

Як пояснив директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький, велика частина таких авто прибувала в Україну з Китаю через морські порти. Коли будуть нові постачання – невідомо, оскільки компанії не знають, куди везти, а також вартість логістики висока.