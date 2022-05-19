Україна та США підписали документ про транспортне партнерство

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр транспорту США Піт Буттіджедж підписали Меморандум про співробітництво, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає Міністерство інфраструктури України, підписання відбулося на саміті міжнародного транспортного форуму в Парижі, повідомляє.

"Ми розуміємо, що працювати над відбудовою України маємо вже зараз. Серед ключових результатів виконання Меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах" , - заявив Кубраков.

Крім того, Меморандум передбачає модернізацію автодоріг, встановлення на них автоматичних станцій зважування, безпеку повітряного простору та безпечної роботи цивільної авіації, залучення інвестицій приватного сектору США, просування цифрових технологій та екологічно безпечних палив.