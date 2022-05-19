Ердоган заявив, що "скаже ні" вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Ердоган заявив, що "скаже ні" вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що "скаже ні" членству Швеції та Фінляндії в НАТО. Про це повідомляє News Sky, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Ми рішуче продовжуватимемо нашу політику. Ми сказали союзникам, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав він в інтерв'ю студентам.

За словами Ердогана, Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів. При цьому РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, а й у США, більшості європейських країн та на рівні Євросоюзу.

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