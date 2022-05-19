Ердоган заявив, що "скаже ні" вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що "скаже ні" членству Швеції та Фінляндії в НАТО. Про це повідомляє News Sky, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Ми рішуче продовжуватимемо нашу політику. Ми сказали союзникам, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО" , - сказав він в інтерв'ю студентам.

За словами Ердогана, Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів. При цьому РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, а й у США, більшості європейських країн та на рівні Євросоюзу.