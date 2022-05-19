ОК "Південь": на Херсонщині окупанти обстрілюють евакуаційні колони

У Херсонській області російські окупанти обстрілюють евакуаційні колони та блокують виїзд мирних жителів із тимчасово захоплених територій. Про це заявила пресслужба Оперативного командування Південь, повідомляє Новое время.

"З огляду на критичну ситуацію в селах, які межують із сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости та поля, люди намагаються поїхати якнайдалі. Тільки окупанти заблокували в'їзд та виїзд із Херсонської області та обстрілюють евакуаційні колони" , — йдеться у повідомленні.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що у Херсонській області наростає гуманітарна криза. Омбудсмен додала, що в області лишається близько 500 тисяч людей. На початок повномасштабного вторгнення Росії у регіоні було близько мільйона жителів.