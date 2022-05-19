Австралія надасть Україні ще одну партію бронетехніки

Австралійський уряд відправляє в Україну 14 бронетранспортерів M113 і ще 20 захищених транспортних засобів Bushmaster для захисту країни від рашистського вторгнення, повідомляє 24 Канал.

"Ця додаткова допомога надалі підтримуватиме уряд України у його відповіді на жорстоке, невблаганне і незаконне вторгнення Росії" , – заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.

Нова підтримка України в розмірі 60,9 мільйона доларів (14 БТР коштують 12 мільйонів доларів, а 20 PMV – 48,9 мільйона доларів) збільшують загальний внесок Австралії у перемогу над рашистськими окупантами до 285 мільйонів доларів.

Крім того, Австралія доставить 60 піддонів медичних товарів, подарованих громадянами Австралії, а також три піддони обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралійської організації ядерної науки та технологій (АНСТО).

Австралія раніше надала Україні шість легких буксированих гаубиць M777 155 мм і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, протиброньове озброєння та боєприпаси, військове спорядження, бойові пайки та медичні внески.