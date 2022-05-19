Столтенберг заявив, що наступ РФ застопорився

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї, повідомляє Новое время.

"Ми бачимо, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні. План був взяти Київ, вони не змогли цього зробити. Потім Росія також була змушена піти з Харкова та його околиць, і наступ на Донбасі застопорився" , - сказав Столтенберг під час брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Генсек додав, що Альянс не може передбачити, скільки триватиме війна. Столтенберг також переконаний, що Україна може виграти за підтримки країн-учасниць НАТО.

"Водночас ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тож нам потрібно бути готовими до того, що ця війна може тривати довго. А це також означає, що союзники по НАТО мають бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу" , - додав він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Київ вважатиме перемогою у війні повернення всіх окупованих територій, включаючи Крим, та репарації від Росії.