Байден закликав Сенат терміново схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Білий дім передасть в Конгрес США звіти про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Президент Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше ухвалити рішення.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні моя адміністрація подає Конгресу Сполучених Штатів доповіді про вступ обох країн до НАТО, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та погодження договору" , - заявив Байден.

Він звернувся до керівництва Сенату з проханням якнайшвидше перейти до обговорення даного питання та розглянути перспективу нових кандидатів на вступ до НАТО.

Варто зазначити, що у США щонайменше дві третини Сенату повинні проголосувати за схвалення нових членів НАТО. Крім того, законодавчі органи всіх країн-учасниць Альянсу повинні затвердити кандидатів.

Нагадаємо, влада Туреччини заявила, що буде блокувати розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що заявки цих країн будуть ухвалені, попри намагання Туреччини.