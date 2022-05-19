У МО РФ повідомили про розмову Герасимова з Марком Міллі про Україну
Міноборони Росії повідомило, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов поговорив телефоном з головою Об'єднаного комітету начальників штабів у США Марком Міллі. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Європейська правда.
"Було обговорено питання, що становлять взаємний інтерес, включаючи ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.
Дзвінок відбувся через шість днів після телефонної розмови міністрів оборони США і РФ, що стала першою після вторгнення Росії в Україну.