Зеленський зустрівся в онлайн-форматі з українськими студентами

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме Україні десятки тисяч життів. Про це Зеленський заявив на відеозустрічі з українськими студентами, повідомляє Українська правда.

"Ця війна – це, безумовно, війна за Незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи, як ми здобули Незалежність у 1991-му. Або – на сотню років, враховуючи попередню нашу історію. Я не сумніваюся , що ми виграємо, і це буде в нашій історії так само, як в історії інших країн, які боролися за незалежність і перемогли, які перестали бути прохачами, а стали суб'єктами, але ми повинні пам'ятати, що ціна всього цього – це десятки тисяч життів "Життя всіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч" , - заявив президент.