CNN: Пентагон допускає військову охорону посольства США у Києві

Міноборони США наразі не планує відправляти військових до посольства США в Києві, яке відновило роботу в середу, хоча це не означає, що американські війська не будуть розгорнуті там у майбутньому.﻿ Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США, повідомляє Європейська правда.

Представники оборонного відомства повідомили журналістам, що Пентагон отримує інформацію від Держдепартаменту щодо потреб безпеки посольства, зазначивши, що не виключено переміщення американських військових до посольства США в Україні в майбутньому.

"Наразі немає військового компонента у безпекових потребах посольства. Але це не означає, що це не може змінитися з часом" , – сказав чиновник.

Міністр оборони США Ллойд Остін так чи інакше не прийняв рішення про те, чи повинні американські військові перебувати в посольстві, яке було закрито напередодні вторгнення Росії в Україну в лютому, додав чиновник.