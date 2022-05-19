Генштаб: окупанти зосередили зусилля на Донецькому напрямку

Російські війська зосередили зусилля на Донецькому напрямку, де активізували наступальні та штурмові дії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети" , - інформує Генштаб.

Ворог обстріляв з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопіч та Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Тривають бойові дії у районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

На Слов'янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного становища в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

У районі Сєвєродонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії у районі населеного пункту Тошківка.

Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року – Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне становище в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба та Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник за підтримки реактивної артилерії та важких вогнеметних систем вів наступ у районах населених пунктів Степове, Славне та Мар'їнка, успіху не має.

У Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

На Волинському та Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, а також на території Придністровського регіону Республіки Молдова ситуація істотних змін не зазнала.