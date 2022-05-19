Bloomberg: світовій економіці загрожує стагфляція

На світову економіку дедалі більше насувається загроза стагфляції. Про це пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Міністри фінансів та керівники центральних банків G7 прямо висловлюють занепокоєння тим, що стагфляцію більше не можна зупинити.

"Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції у поєднанні зі втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції" , - заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Повідомляється, що склалася згубна потрійна комбінація зростаючої інфляції, уповільнення зростання і зростання безробіття, а "це найгірший сценарій для центральних банків і законодавців, яким доведеться вибирати, з якою хворобою боротися".

"Вищі ціни на продукти харчування та енергоносії викликають стагфляційні ефекти, а саме знижують виробництво та витрати та підвищують інфляцію у всьому світі" , - сказав міністр фінансів США Джанет Йеллен

Перспективи глобальної рецесії залишаються низькими, по крайнього заходу цього року, але темпи подій застають політиків та інвесторів зненацька, оскільки фінансові ринки падають, а прогнози зростання продовжують переглядатися у бік зниження.

Повідомляється, що зростання цін у Великій Британії досягло 40-річного максимуму, і керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що зростання цін на продукти харчування може мати "апокаліптичні" наслідки для всього світу.

Видання також повідомляє, що індекс S&P 500 впав 18 травня на 4%, що стало найзначнішим одноденним падінням з 2020 року.