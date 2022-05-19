Європарламент підтримав створення трибуналу з військових злочинів РФ

Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Корреспондент.

"Висловлюємо подяку членам Європарламенту, які підтримали резолюцію, що закликає ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та надати йому необхідні ресурси і підтримку. Водночас ми притягнемо російське керівництво до відповідальності" , - пише міністр у Twitter.