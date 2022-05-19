Залужний: ми перехопили у РФ стратегічну ініціативу

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що Україна під час повномасштабної війни змогла відібрати у Росії стратегічну ініціативу, повідомляє Новое время.

Як повідомляється на сторінці Залужного у Facebook, 19 травня він взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що перший місяць війни був переломним — Україна це розуміла та змогла відібрати в противника стратегічну ініціативу, завдати йому критичних втрат і змусити відмовитися від головної цілі — захоплення Києва.

"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку" , — розповів він.

Залужний сказав, що захисники Маріуполя своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання російських окупантів і дозволили Силам оборони України обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.