Залужний: ми перехопили у РФ стратегічну ініціативу
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що Україна під час повномасштабної війни змогла відібрати у Росії стратегічну ініціативу, повідомляє Новое время.
Як повідомляється на сторінці Залужного у Facebook, 19 травня він взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що перший місяць війни був переломним — Україна це розуміла та змогла відібрати в противника стратегічну ініціативу, завдати йому критичних втрат і змусити відмовитися від головної цілі — захоплення Києва.
"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", — розповів він.
Залужний сказав, що захисники Маріуполя своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання російських окупантів і дозволили Силам оборони України обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.
"…Методи нацистів не змінилися. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів. Противник чудово розумів і розуміє, що він коїть. Перехоплення розмов російського військового командування підтверджують, що вони робили все це свідомо... В середньому [росіяни випускають] 10—14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не лише Україні, а й країнам—членам НАТО. Адже будь-яка така ракета несе 400—600 кг тротилу", — додав він.