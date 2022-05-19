Кулеба запевнив про запровадження нафтового ембарго країнами ЄС

Введення нафтового ембарго проти Росії є лише питанням часу. Країни ЄС рано чи пізно досягнуть однієї позиції щодо запровадження заборони на російську нафту. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Всі нам говорили, що нафтове та газове ембарго - це не реально. Тепер параметри нафтового ембарго зрозумілі. Воно буде - це 100%. Залишилася Угорщина, яка веде свою гру в цьому питанні. Але я впевнений, що рішення буде знайдено" , - наголосив глава українського дипломатичного відомства під час телемарафону.