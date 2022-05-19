Євродепутати закликали до списання боргів України

Європарламент закликав конфіскувати заморожені в ЄС активи російських олігархів і ввести санкції проти європейців, які досі перебувають у складі рад великих російських держкомпаній. Про це йдеться у резолюції щодо соціальних та економічних наслідків для ЄС російської війни проти України, прийнятої на пленарному засіданні у Брюсселі у четвер, 19 травня, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише DW, у резолюції наголошується, що російська військова агресія проти України та введені через неї санкції впливають на економічне відновлення ЄС після пандемії. При цьому євродепутати наголосили, що "демократія та свобода не можуть виражатися у грошовому еквіваленті чи соціальному комфорті" і висловили солідарність з Україною. Резолюція закликає до списання боргів України та просить Євросоюз вести роботу над трастовим фондом солідарності для країни

У резолюції йдеться, що наявних фінансових програм ЄС може виявитися недостатнім для протистояння наслідкам війни. Серед іншого євродепутати пропонують створити фонд для стратегічної автономії Європи, з якого має фінансуватися транскордонна енергетична інфраструктура та відновлювана енергетика.

Європарламент виступив також за конфіскацію заморожених активів російських олігархів, "відповідно до законодавства ЄС". Нагадаємо, що зараз у Єврокомісії поки що лише працюють над правовими можливостями такої конфіскації.