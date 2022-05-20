Україна отримала півмільярда євро від Світового банку

Світовий банк у рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення надав Україні черговий грант на 504 мільйони євро, повідомляє Новое время.

Повідомляється, що кошти до бюджету надійшли від США (500 млн доларів) та Великої Британії (24 млн фунтів стерлінгів).

Гроші направлять на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я, підтримки внутрішньопереміщених осіб.

8 березня Світовий банк повідомив, що мобілізує $700 млн для України. Кошти підуть на виплату зарплат працівникам лікарень, оплату пенсій та соціальних програм.