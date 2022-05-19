У Росії готуються націоналізувати завод Nissan в Санкт-Петербурзі

Російські активи японського автовиробника Nissan можуть перейти в державну власність вже в найближчі тижні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про переговори, в ході яких буде обговорюватися подальша доля заводу Nissan, розповів глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров. Він підкреслив, що по кожному автовиробнику буде приймати окреме рішення. За його словами, у зв'язку з тривалою зупинкою заводу Nissan потрібно вдаватися до термінових методів і обговорювати націоналізацію, щоб підприємство не простоювало.