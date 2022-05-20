Зеленський став людиною року в опитуванні читачів Time

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. За нього віддали найбільше голосів читачі авторитетного американського видання, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зеленський набрав понад 3,3 мільйона голосів і посів перше місце з 5% голосів.

На другому місці опинився генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск з 3,5% голосів.

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України" , - пише видання.