CNN: Байден підпише законопроект про виділення Україні $40 млрд у Південній Кореї

Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про надання $40 млрд фінансової допомоги Україні під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Новое время.

Про це пише CNN.

Джерело в уряді повідомило, що законопроєкт доставлять літаком до Кореї на підпис президенту.

У четвер, 19 травня, Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні у розмірі 40 млрд. доларів. Рішення підтримали 86 сенаторів, 11 виступили проти.

Раніше законопроєкт підтримала Палата представників Конгресу США. Тепер його має підписати президент Джо Байден.