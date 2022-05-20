CNN: Байден підпише законопроект про виділення Україні $40 млрд у Південній Кореї
Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про надання $40 млрд фінансової допомоги Україні під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Новое время.
Про це пише CNN.
Джерело в уряді повідомило, що законопроєкт доставлять літаком до Кореї на підпис президенту.
У четвер, 19 травня, Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні у розмірі 40 млрд. доларів. Рішення підтримали 86 сенаторів, 11 виступили проти.
Раніше законопроєкт підтримала Палата представників Конгресу США. Тепер його має підписати президент Джо Байден.