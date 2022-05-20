Польський суд заочно заарештував російського диспетчера у справі Смоленської авіакатастрофи

Окружний суд Варшави виніс постанову Про тимчасовий арешт російського польотного диспетчера, який 10 квітня 2010 чергував в аеропорту Смоленська і проходить у справі вбивства президента Польщі Леха Качинського, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитися, передбачили і погодилися на катастрофу. Тоді ж було пред'явлено звинувачення проти лейтенанта, який віддав накази керівнику польотів. У минулому він був командиром аеродрому Смоленськ-північ" ,- повідомив прес-секретар Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Він також зазначив, що продовження звинувачень стало результатом нового аналізу записів з диспетчерської вежі в Смоленську і записів розмов диспетчерів з льотчиками, записаних самописцем на борту "Туполєва". Завдяки роботі експертів вдалося прочитати додаткові пропозиції й слова і привласнити окремі висловлювання конкретним людям.

Лапчинський також пояснив, що запити про правову допомогу та вручення підозрюваним викликів до польської прокуратури, попри численні нагадування, залишилися без відповіді. У цій ситуації слідчо-оперативна група вирішила звернутися до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для видачі міжнародного ордера на арешт трьох підозрюваних.

Нагадаємо, у вересні Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали при катастрофі літака президента Леха Качинського в квітні 2010 року.