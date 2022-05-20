Денісова: понад 3 тисячі вчителів перевчаються на стандарти РФ
3,5 тисячі вчителів на тимчасово захоплених територіях проходять перекваліфікацію, щоб викладати за "стандартами РФ", повідомляє Українська правда.
Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.
"Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір. Для цього загарбники насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".
Близько 3 з половиною тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях", – заявила вона.
Денісова нагадала, що акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням прав, гарантованих Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією.