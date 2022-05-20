Україна в ООН застерегла інші країни від купівлі краденого зерна

Держави, котрі купуватимуть у Росії викрадене в України зерно, вважатимуться причетними до злочину, пише Константин Широкун, Укрінформ.

Про це заявив радник Постпреда України при ООН Сергій Дворник під час відкритих дебатів щодо продовольчої безпеки в Раді Безпеки ООН.

Дипломат зазначив, що Росія, розв’язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці, оскільки близько 400 млн осіб у світі, переважно на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії, залежать від поставок зерна та олії з України. Експорт майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.

За його словами, ще однією загрозою є дії Росії є конфіскація українського зерна для власного споживання або нелегального продажу на міжнародних ринках.

"Розкрадання запасів продовольства з території незалежної суверенної держави є одним з аспектів мародерства" , - додав Дворник.

Російські окупанти вже вкрали щонайменше 400-500 тис. тонн зерна, нагадав він. При цьому майже всі кораблі із зерном, що виходять із Севастополя, завантажені краденою українською продукцією, зауважив дипломат.

"Україна вже попередила країни-споживачі, що партії зерна, які експортує Росія, можуть містити крадене українське зерно. Будь-яка країна, яка свідомо купує це зерно, вважатиметься причетною до злочину" , - сказав він.

Дворник наголосив, що не повинно бути жодних сумнівів у тому, хто відповідає за можливий голод мільйонів людей в Азії, Африці та інших частинах світу й на окупованих територіях України.

Україна, за його словами, також рішуче відкидає будь-які маніпулятивні заяви про те, що санкції проти Росії нібито унеможливлять ефективне розв’язання проблеми експорту сільськогосподарської продукції. Міжнародна спільнота вже зробила відповідні висновки, зауважив він.