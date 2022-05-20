Паризький регіон виділив 1,1 млн євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Французький Регіон Іль-де-Франс виділив 1,1 млн євро на проєкти з підтримки України та розвитку співпраці з Київською та Чернігівською областями, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні посольства України у Франції.

В рамках ініціативи зусилля будуть спрямовані на реалізацію проєктів у галузі охорони здоров'я та медицини, сприяння особам з обмеженими можливостями, забезпечення психологічної допомоги та супровід жертв сексуального насильства, освітні та мистецькі ініціативи, працевлаштування та допомогу малому підприємництву.

Раніше повідомлялося, що концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці.