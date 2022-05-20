Глава Єврокомісії пояснила, від чого залежать терміни вступу України до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України в ЄС будуть залежати від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Процедура вступу до ЄС залежить від того, як поводяться країни-члени союзу. Глава ЄК також назвала основні умови, які має виконати Київ.

"Хотіла б підкреслити, що дуже багато залежить від самої України. Від того, як їй вдасться відновитися після закінчення війни, в чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення" , - зазначила голова ЄК.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба дорікнув європейських партнерів у коливанні з наданням Україні статусу кандидата в ЄС. За його словами, досі немає чіткого політичного визнання того, що Україна є частиною Європи.