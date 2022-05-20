Глава Єврокомісії пояснила, від чого залежать терміни вступу України до ЄС

Глава Єврокомісії пояснила, від чого залежать терміни вступу України до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України в ЄС будуть залежати від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Процедура вступу до ЄС залежить від того, як поводяться країни-члени союзу. Глава ЄК також назвала основні умови, які має виконати Київ.

"Хотіла б підкреслити, що дуже багато залежить від самої України. Від того, як їй вдасться відновитися після закінчення війни, в чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення", - зазначила голова ЄК.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба дорікнув європейських партнерів у коливанні з наданням Україні статусу кандидата в ЄС. За його словами, досі немає чіткого політичного визнання того, що Україна є частиною Європи.

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