Пентагон: Україна досить ефективно використовує американські гаубиці

У Пентагоні заявили, що українські військовослужбовці досить ефективно використовують американські гаубиці М777, повідомляє Новое время.

Як заявив у ході брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, більшість із гаубиць перебуває на передовій.

"Більшість гаубиць, які ми надіслали…перебувають на передовій у різних місцях України, і українці їх використовують і використовують досить ефективно" , — зазначив він.

За словами представника Пентагону, артилерія виявилася критично важливим елементом для українських сил у битві за Донбас.

Коли стало ясно, що основні бойові дії розгорнуться на Донбасі, з’явилося й розуміння, що результат бою значною мірою залежатиме від артилерії та далекого вогню, додав Кірбі.