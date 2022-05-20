Оформити допомогу 2000-3000 гривень знову можна у "Дія": хто має на це право
Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дія". Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої територій АР Крим та м. Севастополя, а також з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.
Слід зауважити, що перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодження Міністерства оборони України. Актуальний перелік можна знайти за посиланням.
З травня отримувати щомісячну допомогу мають право наступні категорії осіб:
- громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасової окупації чи в оточенні (блокуванні);
- громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:
- для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
- для інших осіб - 2 000 гривень.
Крім цього, одноразову допомогу можуть також отримати особи, які евакуюються із районів проведення бойових дій. Такі виплати проводить "Укрзалізниця". А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують особи, які проживають в деокупованих регіонах.