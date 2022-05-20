ОК "Південь": росіяни збивають свої ж ракети на Херсонщині, щоб підставити ЗСУ

На Херсонщині росіяни застосовують ППО, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільних сил ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією спрямування вогню з боку Збройних Сил України, решисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети та видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ".

Нагадаємо: На Запоріжжі окупанти почали шити форму ЗСУ та переодягатися у неї, готуючи провокації проти мирного населення.