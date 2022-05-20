Луганська ОВА: за добу у Сєвєродонецьку загинули 12 людей

За день 12 людей загинули у Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

У Луганській області загалом понад 60 зруйнованих будинків. Зокрема, у Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, у Новодружеську – 14, у Привіллі – 17.

"Руйнюються і вигоряють будинки. Подекуди цілими вулицями, як у Нирковому - п'ять житлових господарств поспіль. У Золотому - шість, у Врубівці - три, ще три - у Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де продовжуються бойові дії".

Нагадаємо: росіяни наступають у районах Лисичанська та Сєверодонецька.